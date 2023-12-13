Футболист Квеквескири объяснил, почему "Факел" хорошо играет с московскими клубами

Воронежский клуб после 18 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Хорошая игра воронежского "Факела" с московскими клубами связана с установкой главного тренера Сергея Ташуева, который привил команде игру в атаке, розыгрыши и активность. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири.

10 декабря "Факел" дома сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В чемпионате воронежская команда дома победила столичный "Спартак" (2:0), сыграла вничью с ЦСКА (1:1), также на выезде сыграла вничью с "Динамо" (0:0). В начале сезона "Факел" дома уступил столичному "Локомотиву" (1:4).

"Что касается результата "Факела" в первой части сезона, то я думаю, что все справедливо, - сказал Квеквескири. - Где-то мы приобрели, где-то потеряли. Но все на своих местах. Здесь уже ничего не поделаешь".

"Мы дома и на выезде неплохо играем с московскими командами, где-то теряем очки. В чем секрет? Это нужно у тренера спрашивать. Он прививает нам игру в другой футбол, требует играть больше в атаку, разыгрывать, больше включаться, быть активнее, это приносит свои плоды", - добавил Квеквескири.

"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, воронежская команда на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".