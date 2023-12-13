Семшов не считает "Зенит" фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Петербургский клуб после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" на два очка

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" нельзя назвать фаворитом в борьбе за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне, но команда обладает опытом побед. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" и московского "Динамо" Игорь Семшов.

"Зенит" завершил первую часть чемпионата России на втором месте в турнирной таблице, на счету команды 36 очков в 18 матчах. Лидирует "Краснодар" (38 очков), третьим идет "Динамо" (32).

"Не удивила концовка чемпионата, "Краснодар" практически всю осеннюю часть лидировал, неплохо начал, были неудачные матчи, как с "Уралом" (1:3), но в итоге остались на первом месте, - сказал Семшов. - Я думаю, что борьба вся впереди, тем интереснее чемпионат. Тем более победу в последней игре "Краснодар" вырвал на последних минутах, значит, у команды есть характер, команда готова бороться. Что будет весной, будем смотреть по подготовке, будет большая пауза, поэтому команде важно не потерять ритм, концентрацию, психологическую уверенность, которая появилась. Является ли "Зенит" фаворитом чемпионской гонки? Я бы не сказал, что фаворит, просто они более готовы, знают, как идти к чемпионству, постоянно борются за него, "Краснодар" только в этом году бросил такую перчатку. Но все будет зависеть от психологии, фаворита нет, потому что очковый гандикап не такой большой. Я думаю, что борьба вся впереди".

Собеседник агентства также оценил шансы "Динамо" на итоговую победу в чемпионате. "Я думаю, что, наверное, тяжело будет бороться за чемпионство, но за место в тройке оно поборется. С другой стороны, все возможно, 7 очков "Зенит" отыгрывал, 6 очков не такой большой отрыв. Тем более команды будут еще между собой играть, все будет зависеть от того, насколько стабильно команды пройдут эту часть. У каждой команды и есть, и нет признаков чемпионства - кто борется за чемпионство, тот более стабилен, все-таки наши команды не так стабильно играли, теряли очки там, где никто не предполагал", - добавил Семшов.

На последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ идет "Сочи" (11). Отставание от идущего на 14-й позиции, позволяющей принимать участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе, составляет 4 очка. "Результат "Сочи" был неожиданным, все-таки команда в последнее время вверху была, сбалансированный состав опытных и молодых футболистов. Я думаю, что чехарда с тренерами отпечаток свой наложила на то, что команда неуверенно играет в некоторых матчах, - отметил Семшов. - Я не думаю, что это уже гарантированный вылет, руководители "Сочи" сначала должны определиться с тренером, потом с усилением состава. Все поправимо".

О работе в "Чайке"

4 декабря футбольный клуб "Чайка" объявил об уходе Семшова с поста главного тренера. Он возглавлял команду с 19 декабря 2022 года.

"Мой контракт с "Чайкой" закончился, я отработал до конца, соглашение не продлили. Ребята выполнили задачу, остались в "Золотой" лиге, попали в шестерку. Предложений пока нет, но когда будут, то я, конечно, буду рассматривать. Потому что работать хочется. Я думаю, что есть чем поделиться для футболистов, которые только пробиваются", - заключил Семшов.