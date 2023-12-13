КДК РФС не стал наказывать тренера Галактионова за нарушение условий дисквалификации

Ранее орган дисквалифицировал тренера за нецензурные высказывания по итогам матча с самарскими "Крыльями Советов"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять санкции в отношении главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова за несоблюдение условий дисквалификации в связи с отсутствием факта нарушения. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Галактионова за нецензурные высказывания по итогам матча 16-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" на две игры. 3 декабря "Локомотив" дома обыграл петербургский "Зенит" (3:1). После него Григорьянц сообщил журналистам, что комитет проверит, общался ли Галактионов с помощником Олегом Левиным во время матча, так как это является нарушением условий дисквалификации.

"Сегодня в заседании приняли участие главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов, тренеры Олег Левин и Андрей Анкудимов. Мы рассмотрели объяснения всех сторон, материалы, объяснение полузащитник Сергея Пиняева, который не смог принять участие в заседании, - сказал Григорьянц. - Его вызвали, так как в своем интервью он предположил, что Галактионов общался с тренерским штабом во время матча. КДК РФС принял решение не применять спортивные санкции к главному тренеру "Локомотива" Михаилу Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации".

"Также главный тренер "Факела" Сергей Ташуев получил штраф в размере 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны на матче с "Динамо". Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия за то же нарушение в матче с "Сочи" оштрафован на 30 тыс. рублей. По итогам матча с ЦСКА тренер "Краснодара" Николаос Аманатидис оштрафован на 10 тыс. рублей, а также игрока краснодарской команды Михайло Баньяца оштрафовали на 10 тыс. рублей", - добавил Григорьянц.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, железнодорожники в гостях сыграют с московским "Динамо".