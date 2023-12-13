Загитова сыграет одну из главных ролей в праздничном шоу "Новогодняя история игрушек"

Мероприятие будет проходить в Москве с 30 декабря по 5 января

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова покажет танцевальный номер на шоу "Новогодняя история игрушек". Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Шоу будет проходить на "ЦСКА-Арене" в Москве с 30 декабря по 5 января.

"У программ на льду и на паркете есть много общего. Поэтому я думаю, что мой опыт поможет мне передать нашу задумку в необычных для меня условиях. Что касается самого шоу, то оно точно тронет каждого гостя. Удивительная история подарит всем нам веру в чудо и новогоднюю сказку", - сказала Загитова.

Сообщается, что на шоу будет интерактивная программа, состоящая из мотофристайла, трюков на квадроциклах, полетов дронов и выступлений гимнастов.