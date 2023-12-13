Поздняков отметил проблему безопасности российских спортсменов на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России отметил, что организация не сможет заниматься вопросами безопасности атлетов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вопрос обеспечения безопасности российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже является критически важным, что также отмечал МИД РФ. Об этом ТАСС заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В пятницу на прошлой неделе Международный олимпийский комитет заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.

"Министерство иностранных дел в своих комментариях всегда говорит о том, что вопрос безопасности является критическим в этой ситуации. Об этом же говорилось на коллегии Минспорта", - сказал Поздняков.

"Этим не будет заниматься ни национальная федерация, ни государственные службы, ни национальный олимпийский комитет, который этими рекомендациями отрезан от процесса", - подчеркнул он.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов. МОК отметил, что на данный момент путевки на Игры в Париже завоевали восемь россиян.