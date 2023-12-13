В "Севастополе" рассказали о сложностях участия команды во Второй лиге России

В дебютном сезоне команда заняла седьмое место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главной сложностью при выступлении "Севастополя" в Леон - Второй лиге был уровень, который показывали игроки клубов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба "Севастополь" Валерий Чалый.

"Были трудности в первом круге, так как у нас 9 человек покинули команду по разным причинам. Также была проблема с молодыми футболистами, а именно два игрока в возрасте до 21 года должны находиться на поле во время матча, было сложно найти игроков, которые отвечают требованиям, уровню соревнований, в которых мы выступали, - сказал Чалый. - Поэтому в первом круге мы выступили неудачно. Если взять вторую часть чемпионата, то в тройку по набранным очкам мы попали, в утешительном турнире не проиграли ни одного матча. Есть динамика роста клуба, уровня футболистов, развития всех компонентов футбола".

"Самое сложное - другой уровень футбола, отличный от первенства Крымского футбольного союза. Во Второй лиге футболисты делают все быстрее, они физически и функционально лучше подготовлены, лучше сыграны, речь и о молодых футболистах, которые отвечают уровню лиги. Что касается задачи на следующий сезон, то нужно получить регламент соревнований, сколько команд будет играть. Пока об этом говорить рано", - добавил Чалый.

1 июня "Севастополь" получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла седьмое место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги. Также в этом сезоне во Второй лиге дебютировал "Рубин Ялта" из Крыма.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.