Шахматисты Горячкина и Непомнящий примут участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

В турнире также примут участие Магнус Карлсен и действующая чемпионка мира Цзю Вэньцзюнь

ТАСС, 13 декабря. Российские шахматисты Александра Горячкина и Ян Непомнящий выступят на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В открытом турнире также примут участие 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, второй номер рейтинга FIDE американец Фабиано Каруана, француз Алиреза Фируджа и еще 147 спортсменов, в женском - действующая чемпионка мира китаянка Цзю Вэньцзюнь, общее число участниц женских соревнований - 125 человек.

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь не выступит на турнире. Также соревнование пропустит третий номер рейтинга FIDE американец Хикару Накамура. В числе россиян, которые примут участие в соревнованиях, гроссмейстеры Петр Свидлер, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Валентина Гунина.

Соревнования пройдут по швейцарской системе. Открытый турнир по быстрым шахматам будет состоять из 13 раундов, женский - из 21, турниры по блицу - из 11 и 17 раундов соответственно. Партии в рапид будут сыграны при контроле времени 15 минут + 10 секунд на ход, в блиц - 3 минуты + 2 секунды на ход.

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря. Действующими чемпионами мира по рапиду являются Карлсен и китаянка Тань Чжунъи. Титулами по блицу владеют Карлсен и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. Россияне будут выступать под флагом FIDE.