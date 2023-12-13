На турнире "Небесная грация" в КНР выступят гимнастки 19 стран

Соревнования пройдут в Пекине 15-17 декабря

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Спортсменки из 19 стран, в том числе России, примут участие в международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация", который пройдет в Пекине 15-17 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами.

"С 15 по 17 декабря в Пекине на Олимпийской арене Пекинского технологического университета состоится международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация", - уточняется в сообщении.

Соревнования будут проводиться в индивидуальных упражнениях по программе взрослых и юниорок в пяти дисциплинах: скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. В турнире примут участие гимнастки из 19 стран: Армении, Австралии, Белоруссии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мексики, ОАЭ, России, Сербии, Сирии, Узбекистана. Почетными гостями турнира станут олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Лори Фанг, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Алина Кабаева.

Международный турнир "Небесная грация" проводится с 2021 года и впервые состоялся в декабре 2021 года в Москве. Во второй раз состязания прошли в декабре 2022 в Сочи. В этот раз турнир впервые будет проводиться за рубежом.