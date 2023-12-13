Хоккейный клуб "Спартак" подписал новый контракт с Принсом

Нападающий Шэйн Принс выступает за московский клуб с 2022 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил новый контракт с нападающим сборной Белоруссии Шэйном Принсом. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на один год.

Принсу 31 год, он выступает за "Спартак" с сезона-2022/23. В прошлом сезоне нападающий набрал 35 очков, забросив 17 шайб и отдав 18 голевых передач в 50 матчах, и стал вторым бомбардиром красно-белых. В текущем сезоне Принс набрал 18 (10+8) очков в 36 играх. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Принс выступал за новосибирскую "Сибирь", минское "Динамо" и екатеринбургский "Автомобилист". В Национальной хоккейной лиге форвард представлял "Нью-Йорк Айлендерс" и "Оттаву", также он был игроком швейцарских клубов "Давос" и "Лугано".