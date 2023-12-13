Щербакова считает, что на выставке "Россия" можно узнать много нового о спортсменах

Фигуристка Анна Щербакова в среду проводит "Экскурсию со Знанием" на международной выставке-форуме "Россия"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Посетители международной выставки-форума "Россия" могут узнать много нового о достижениях спортсменов. Об этом журналистам рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

В среду Щербакова проводит "Экскурсию со Знанием" на международной выставке-форуме "Россия".

"Фигурному катанию уделяется огромное внимание, наших спортсменов не оставляют без внимания, много прекрасных турниров, для спортсменов делается все, - сказала Щербакова. - Мы часто делаем совместные мероприятия с обществом "Знание", мне очень нравится, мне есть чем поделиться, ребята заинтересованы, они задают свои вопросы. Мне интересно с ними общаться, и, возможно, могу почерпнуть от них что-то для себя. В жизни каждого любого человека должен быть спорт. Это прекрасная выставка, из которой мы узнаем что-то новое о достижениях наших спортсменов. Я еще немного посмотрела, но увижу много нового, я в предвкушении".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.