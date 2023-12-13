Фигуристка Щербакова рассказала, что уровень Липницкой был для нее недостижим

Спортсменки тренировались в одной группе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Уровень олимпийской чемпионки в командном турнире в Сочи Юлии Липницкой был недостижим для фигуристки Анны Щербаковой. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

Щербакова проводит "Экскурсию со "Знанием" на международной выставке-форуме "Россия".

"На Олимпийских играх в Сочи я была в качестве зрителя, - сказала Щербакова. - Приехала посмотреть на произвольную программу - смотрела выступление Липницкой, мы тренировались с ней в одной группе, это был недостижимый для меня уровень. В Сочи был настоящий праздник, мы чувствовали олимпийский дух. Это то, чего немного не хватало на моих Олимпийских играх, где были ограничения".

"Когда я впервые увидела олимпийскую арену, у меня мурашки пошли по коже. И первая тренировка была такая же волнующая, как соревнования. Мне хотелось показать самое лучшее. Эти эмоции ни с чем не сравнятся", - добавила Щербакова.

Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года в личном турнире, на ее счету победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022). Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира 2014 года и золото чемпионата Европы 2014 года, а также стала второй в финале серии Гран-при 2013 года. Фигуристка завершила карьеру в апреле 2017 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.