Щербакова сомневается, что фигурное катание может стать фиджитал-дисциплиной

По словам олимпийской чемпионки, фигурное катание совмещено с искусством и зависит только от человека

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сомневается, что в фигурное катание удастся внедрить элементы фиджитал-спорта, поскольку фигурное катание совмещено с искусством и зависит только от человека. Об этом она рассказала журналистам.

В среду Щербакова проводит "Экскурсию со Знанием" на международной выставке-форуме "Россия".

"Фиджитал - это очень интересно, но лично для меня фигурное катание - спорт, совмещенный с искусством. В нем важен один человек, какую программу он исполняет, какой смысл вкладывает. Про фигурное катание такое сложно придумать. В фигурном катании важно, что человек чувствует, а это раскрывается только в реальном мире. Но для игровых направлений - да, уверена, молодежь заинтересуется", - сказала Щербакова.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.