Фигуристка Щербакова рассказала о влиянии родителей на ее учебу в школе

Родители объяснили, что образование важно не меньше, чем спорт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Родители объяснили олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой, что учеба важна не меньше, чем спорт. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

Щербакова проводит "Экскурсию со "Знанием" на международной выставке-форуме "Россия".

"В детстве ребенок не может грамотно распределять время и решать, что ставить на первое место, - сказала Щербакова. - Для моих родителей на первом месте было образование, они никогда не давали мне расслабиться. Я ходила по возможности на все уроки, сдавала все задания. Спасибо родителям, иначе я увлеклась бы фигурным катанием так, что забыла бы про все остальное. Сейчас я сама понимаю, что нельзя направлять силы на что-то одно".

Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года в личном турнире, на ее счету победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.