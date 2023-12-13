"Динамо" попросило ЭСК РФС рассмотреть эпизод с пенальти в матче с "Факелом"

Московское "Динамо" сыграло вничью с воронежским "Факелом" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского "Динамо" рассмотрит эпизод с пенальти в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

10 декабря "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Факелом" со счетом 1:1. Воронежская команда сравняла счет на 79-й минуте с пенальти.

"ЭСК РФС по обращению "Динамо" рассмотрит эпизод с пенальти на 79-й минуте в матче РПЛ против воронежского "Факела", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, бело-голубые на своем поле сыграют с московским "Локомотивом".