Организаторы Игр БРИКС в 2024 году ожидают спортсменов из более 50 стран

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Спортсменов из более 50 стран ждут на Игры БРИКС, которые пройдут в Казани летом 2024 года. Об этом рассказал журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Самый главный наш вызов - это сделать географию, чтобы к нам приехали спортсмены из 50 плюс государств. Вторая задача, которую мы тоже ставим... Были дискуссии по поводу того, чтобы сделать Игры юниорским турниром, но все-таки мы хотим сделать стандартный турнир. Есть у нас кое-какие задумки, о которых мы скажем позже, чтобы сюда приехали ведущие спортсмены в тех или иных видах спорта", - сказал Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта.