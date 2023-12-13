СМИ: футболист "Зенита" Ренан может перейти в "Коринтианс"

Бразильский защитник выступал за "Коринтианс" до перехода в "Зенит"

ТАСС, 13 декабря. Бразильский "Коринтианс" связался с защитником петербургского футбольного клуба "Зенит" Робертом Ренаном, стороны ведут переговоры о трансфере. Об этом сообщает портал Globo.

По информации источника, защитник рассчитывает вернуться в Бразилию зимой. Он недоволен своим игровым временем в "Зените". В текущем сезоне бразилец появился на поле в 7 матчах. В играх Мир - Российской премьер-лиги он не выходил с августа.

Сообщается, что футболистом также интересуется английский "Вест Хэм". По информации Globo, "Коринтианс" может быть задействован в сделке как временный клуб перед трансфером в английскую команду.

Ренану 20 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2023 года. Он провел за петербургскую команду 18 матчей и не отметился результативными действиями. С "Зенитом" Ренан стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Ранее защитник выступал за "Коринтианс", в составе основной команды он появился на поле в 13 матчах и отметился голевой передачей.