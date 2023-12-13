Министр спорта Татарстана сообщил, что "Рубин" в межсезонье ожидают перемены

Казанцы завершили первую часть чемпионата России на седьмом месте

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" в межсезонье ожидают перемены. Об этом рассказал журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Сегодня "Рубин" восстанавливается. Мы видели, как он идет по сезону, - сказал Леонов. - Может быть, не так ярко, как хотелось бы, без каких-то всплесков, но появились стабильность, игра, стиль у команды. В начале сезона было много не очень хороших вопросов, но заходим в межсезонье в середине таблицы. Для "Рубина" это хороший камбэк".

"Был скепсис, что мы оказались в первой лиге, но мы достойно вернулись, с первого места. Сейчас у клуба есть амбиции, правящая верхушка, которая разбирается в футболе, делает правильные выводы. Дальше - больше. Думаю, в межсезонье будут кое-какие перемены и вливания, может, даже смена каких-то тактик. Болеем за "Рубин", это бренд Татарстана", - добавил он.

"Рубин" ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах. Следующий матч в РПЛ казанцы проведут в марте 2024 года против "Краснодара" в гостях.