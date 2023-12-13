Глава USADA назвал решение о допуске россиян на Олимпиаду пощечиной чистым спортсменам

Тайгарт подчеркнул, что российские спортсмены не сдали достаточного количества допинг-проб

ТАСС, 13 декабря. Допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже россиян, которые не сдали достаточного количества допинг-тестов, является пощечиной чистым спортсменам. Такое мнение высказал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

"Дело обстоит не так, как пытаются преподнести. Сказать, что к российским спортсменам предъявляются те же стандарты, что и к другим, - это пощечина чистым спортсменам", - сказал Тайгарт.

В пятницу на прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов. МОК отметил, что на данный момент путевки на Игры в Париже завоевали восемь россиян.