Гимнаст Маринов рассказал, что мечтает выступить на международных соревнованиях

Даниел Маринов в 2023 году завоевал титул абсолютного чемпиона России по спортивной гимнастике

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов мечтает выступить на международных соревнованиях. Об этом гимнаст рассказал журналистам.

13 декабря в концертном зале Поволжского университета спорта в Казани прошла церемония награждения лучших спортсменов Татарстана 2023 года. Лучшим среди мужчин стал мастер спорта России по спортивной гимнастике, победитель кубка страны и чемпион России 2023 года 18-летний Даниел Маринов.

"Я еще достаточно молодой, и мне, к сожалению, еще не посчастливилось выступать на международной арене по разным причинам: сначала просто не подходил по возрасту, потом карантин, потом уже, когда начал выступать среди взрослых, ввели эти санкции, и поэтому мне пока что не понять, что такое выступать на чемпионате Европы, чемпионате мира. Но очень бы, конечно, хотелось, уже давно очень хочется, с малых лет, но все никак еще не получается", - рассказал Маринов после церемонии награждения.

Маринов отметил, что в предстоящем году в России хотел бы выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы. "Желание бешеное выступить, побороться с представителями других стран, пообщаться с ребятами", - добавил гимнаст.

При этом Маринов подчеркнул, что считает важным для молодых спортсменов использовать все возможности для участия в международных соревнованиях, даже если это означает выступление под нейтральным статусом. "Я при любой возможности готов выступить на международной арене, даже под нейтральным флагом. В любом случае, когда мы приезжаем на старты, все прекрасно понимают, из какой мы страны: у нас есть экипировка, на которой не скроешь то, что у тебя цвета флага России. И потом, когда ты выигрываешь что-то, занимаешь место, в любом случае ты это привозишь обратно к себе на родину, которая тебя натренировала, которая тебя воспитала, которая дала тебе все, что у тебя сейчас есть. Поэтому молодым спортсменам, которые только начинают свой путь в большом спорте, я думаю, необходимо ехать при любой возможности, - заключил спортсмен.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.