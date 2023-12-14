Форвард "Питтсбурга" Кросби вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ

В активе нападающего 1 533 очка

ТАСС, 14 декабря. "Питтсбург" победил "Монреаль" в серии буллитов со счетом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Сидни Кросби (14-я и 32-я минуты), он же реализовал победный буллит, Джейк Гюнтцель (26). У гостей голы забили Давид Савар (7), Джейден Страбл (13) и Шон Монахан (16).

Кросби набрал 1 533 очка по системе "гол+пас" (566+967) в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 13-е место в истории, сравнявшись с Марком Рекки и обойдя Пола Коффи. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (2 857). Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Серия буллитов стала самой длинной в нынешнем регулярном чемпионате - команды исполнили в общей сложности 24 броска.

"Питтсбург" занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе, в 28 матчах набрав 29 очков, "Монреаль" находится на шестом месте в Атлантическом дивизионе с 28 очками в 29 матчах. "Питтсбург" в следующем матче 17 декабря на выезде сыграет с "Торонто", "Монреаль" в этот же день примет "Нью-Йорк Айлендерс".

Защитник "Анахайма" Павел Минтюков отметился голевой передачей в выездном матче с "Айлендерс" (3:4). Вратарь победителей Семен Варламов отразил 21 бросок из 24. Хоккеисты "Нью-Джерси" дома в овертайме победили "Бостон" (2:1 ОТ).