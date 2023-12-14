МОК допустил ошибку в подсчете россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже

Изначально в релизе организации было сказано, что до участия в соревнованиях отобрались 8 россиян, в итоге на текущий момент в Париж могут отправиться шесть российских атлетов

ТАСС, 14 января. Шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается в обновленном релизе Международного олимпийского комитета (МОК), который опубликован на сайте организации.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако изначально в релизе организации было сказано, что до участия в соревнованиях отобрались 11 нейтральных спортсменов - восемь россиян и трое белорусов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.