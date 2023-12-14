СБР проанализирует ситуацию с условиями проживания биатлонистов в гостинице в Уфе

Исполнительный директор организации отметил, что будут выявлены ошибки и приняты соответствующие меры

УФА, 14 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) проведет анализ ситуации с условиями проживания спортсменов в гостинице спорткомплекса в Уфе. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор СБР Александр Пак.

В среду биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова в своем телеграм-канале опубликовали видеообзор гостиницы, в которой они планировали жить во время соревнований. На кадрах видно, что ванная комната остается в состоянии ремонта, а в номере осталась пыль после строительных работ.

"Мы обязательно проведем анализ всего, что здесь произошло, не только в плане проживания. Мы выявим ошибки подготовки, сделаем выводы, примем меры, но это будет непубличная история, не для СМИ", - сообщил Пак.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдет с 15 по 17 декабря в Уфе.