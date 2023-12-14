Карякин: российским спортсменам надо выступать единым фронтом во время проведения СВО

Гроссмейстер отметил, что плохо оценивает решение МОК по допуску россиян

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским спортсменам нужно выработать единую позицию по участию в Олимпийских играх 2024 года, учитывая сложную международную обстановку и проведение специальной военной операции на Украине. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

"Ограничения [Международного олимпийского комитета] к россиянам я оцениваю плохо. Если к нам относятся недружественно, то зачем в этом участвовать? Давайте свои игры организовывать и всячески их поддерживать. Тем более в сложное время, когда идет специальная военная операция, нам нужно выступать единым фронтом, а не так, что один выступает за страну на Олимпиаде, а другой - нет", - сказал Карякин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, не будут допущены лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (FIDE) на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине, в мае 2023 года FIDE вернула его в рейтинг. Гроссмейстер заявлял, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.