Томас Бах объяснил решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов

Индивидуальные спортсмены не могут быть ответственными за действия правительств, подчеркнул глава МОК

ТАСС, 14 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже, потому что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств их стран. Об этом рассказал глава организации Томас Бах, комментарий которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.

"Индивидуальные спортсмены не могут быть ответственными за действия правительств их стран. Это лишь 1 из 28 военных конфликтов, которые продолжаются в мире, другие спортсмены мирно соревнуются друг с другом", - сказал Бах.

8 декабря МОК допустил российский и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.