Свищев: ситуация с аварийным спортзалом в Крыму взята на парламентский контроль

На объект отправились депутаты для оценки состояния, отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Состояние спортзала в селе Солнечная Долина Республики Крым оценят депутаты Госдумы, ситуация с возможным ремонтом объекта взята на парламентский контроль. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Ситуация с залом взята на парламентский контроль. По моему поручению туда уже направились коллеги-депутаты для оценки состояния объекта", - сказал Свищев.

Ранее в четверг во время прямой линии президента РФ Владимира Путина попросили помочь в ремонте аварийного спортзала, к нему обратились школьники из села Солнечная Долина. По словам детей, ремонт в здании не проводили более 40 лет, в итоге полы в спортзале прогнили, а стены покрылись плесенью. При этом местные власти, как следует из видеообращения, никак не отреагировали на обращения тренеров. Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю организовало проверку.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что отремонтировать аварийный спортзал невозможно без привлечения средств федерального бюджета. Аксенов добавил, что ранее спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей.