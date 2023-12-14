Тренер сборной Казахстана заявил, что для него увольнение из "Барыса" стало неожиданным

Галым Мамбеталиев занимал пост исполняющего обязанности главного тренера казахстанского клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Решение казахстанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барсы" об увольнении Галыма Мамбеталиева с поста исполняющего обязанности главного тренера стало для него неожиданным. Об этом Мамбеталиев рассказал журналистам.

"Да, это было неожиданным. Но я был исполняющим обязанности главного тренера, и я знал, что это временно. Пришло время, меня поменяли, ничего в этом такого нет", - сказал Мамбеталиев.

"Барыс" объявил об уходе Мамбеталиева 12 декабря, при этом специалист продолжает работу с национальной командой, которая в мае 2024 года выступит на чемпионате мира.

Сборная Казахстана принимает участие в Кубке Первого канала, который проходит с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В четверг она уступила команде Белоруссии со счетом 2:6. "Игроки все мне знакомы, они все из "Барыса", "Номада". Цель - обкатать тех, кто раньше не играл за сборную, посмотреть на будущее. У нас много хоккеистов, которые по возрасту ветераны. Должна быть смена поколений", - отметил Мамбеталиев, рассказывая об отборе хоккеистов в национальную команду.