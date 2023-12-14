Протопопов был кремирован в Швейцарии, прах находится в Гриндельвальде

О смерти олимпийского чемпиона по фигурному катанию стало известно 3 ноября, ему был 91 год

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тело Олега Протопопова было кремировано в швейцарском Гриндельвальде, в настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы олимпийский чемпион по фигурному катанию был захоронен на родине. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года в Швейцарии. В 2022 году Протопопов выразил желание быть похороненным рядом с прахом жены - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Протопопов был кремирован в Швейцарии, в Гриндельвальде, сейчас его прах находится в префектуре города, - рассказали в семье спортсмена. - В настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы ускорить доставку праха в Россию, выполнив тем самым волю Олега. Он неоднократно заявлял, что желает быть похороненным на Волковском кладбище"

Протопопов выступал в парном катании с Людмилой Белоусовой, они стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.