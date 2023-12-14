Журова считает, что Запад хочет спровоцировать Путина на бойкот Олимпиады

На прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Западные страны жаждут решения президента РФ Владимира Путина о запрете участия российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг на прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать.

"Если сейчас мы запретим спортсменам участвовать, а через некоторое время МОК [Международный олимпийский комитет] вернет наших спортсменов с флагом и гимном, что тогда? Необходимо быть взвешенными, а условия могут меняться в разную сторону. До Олимпиады еще есть время, а президент не хочет быть тем политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду. Но Запад только этого и ждет", - сказала Журова.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.