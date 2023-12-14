Чепиков выступил за участие россиян в Олимпиаде, если МОК не устроит провокаций

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже при соблюдении ряда условий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам нужно выступить на Олимпиаде в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) не озвучит новые провокационные требования. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

В четверг на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, но необходимо "внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет", и принять "взвешенное решение".

"Я всегда говорил о том, что стоит ехать [на Олимпиаду], о чем сказал и президент, потому что нужно дать профессиональным спортсменам право реализоваться. Они являются жизненными ориентирами для многих, кто тренируется в детско-юношеских спортивных школах. Такими кумирами для меня были Анатолий Алябьев, Владимир Аликин, Александр Тихонов, Николай Зимятов", - сказал Чепиков.

"Если не будет откровенно провокационных предложений со стороны Международного олимпийского комитета, то все будет нормально", - добавил он.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.