Галстян сообщил, что российские дзюдоисты все-таки надеются выступить на Олимпиаде

Российские дзюдоисты являются участниками олимпийской рейтинговой гонки

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские дзюдоисты продолжают заниматься любимым делом и надеются все-таки выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом журналистам на международной выставке-форуме "Россия" заявил олимпийский чемпион 2012 года, старший тренер сборной России Арсен Галстян.

В настоящее время российские дзюдоисты имеют возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и являются участниками олимпийской рейтинговой гонки.

"Мы продолжаем заниматься своим любимым делом и надеемся, что наши спортсмены все-таки выступят на Играх и спорт продолжит служить делу объединения и дружбы", - сказал Галстян.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.