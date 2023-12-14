Бывший главный тренер "Динамо" Шварц возглавил команду MLS "Нью-Йорк Ред Буллз"

О деталях соглашения не сообщается

ТАСС, 14 декабря. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Ред Буллз" назначил германского специалиста Сандро Шварца главным тренером. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта не уточняются.

"Я с нетерпением жду возможности приступить к работе в клубе. Мы хотим, чтобы все с самого начала сезона почувствовали, что мой штаб и я работаем сердцем и умом", - сказал Шварц, комментарий которого приводит пресс-служба.

Сезон MLS планируется начать в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне "Нью-Йорк Ред Буллз" заняли восьмое место в Восточной конференции и уступили в первом раунде плей-офф команде "Цинциннати".

Шварцу 45 лет, его последним местом работы была берлинская "Герта". Он возглавлял германскую команду с июля 2022 года по апрель 2023-го. С октября 2020 года по июнь 2022-го Шварц был главным тренером московского "Динамо". Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими, а также дошли до финала Кубка России. С 2013 года Шварц работал в структуре германского "Майнца", тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством "Майнц" занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20.