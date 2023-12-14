Александр Тихонов заявил, что российские спортсмены не должны быть посмешищем на Олимпиаде

В четверг на прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать, отметив, что они направлены на "отсечение" ведущих атлетов страны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры 2024 года только в том случае, если они будут претендовать на высокие места. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

В четверг на прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать, отметив, что они направлены на "отсечение" ведущих атлетов страны.

"Нужно все взвесить и отдать на суд профессионалам, - сказал Тихонов. - В обсуждении должны участвовать главы федераций, сами спортсмены и представители правительства или президента. Время для принятия решения у нас есть".

"Многие наши спортсмены уже потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду, полную делегацию нам сформировать уже не получится, и если мы сейчас отправим тех, кто не имеет притязаний на медали, то над нами посмеются. Скажут, что правильно нас не допускали, потому что от нас никакого толку. Но я бы не поехал даже в том случае, если бы претендовал на медаль", - добавил он.

8 декабря Международный олимпийский комитет заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.