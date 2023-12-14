Столяров заявил, что "Игры будущего" станут новым витком развития мирового спорта

Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Игры будущего" станут новым витком в развитии мирового спорта, так как предлагают инновационный продукт в условиях кризиса привычных форматов соревнований. Об этом заявил руководитель турнира "Игры будущего" Игорь Столяров на заседании молодежного совета соревнований.

"Мировой спорт, в том числе благодаря Международному олимпийскому комитету (МОК), находится в кондовом состоянии, - сказал Столяров. - Большие спортивные организации довольно неповоротливы, интерес к телетрансляциям тоже падает. На некоторых стадионах даже запрещают пользоваться публичных интернетом, чтобы никто не вел стримы. У нас есть "Игры будущего", которые дадут новый импульс развитию мирового спорта".

"Фиджитал - это новая реинкарнация спорта. У нас свои правила, нет удалений в хоккее, мяч в мини-футболе отскакивает от борта, чтобы не было пауз. Мы хотим, чтобы ничто не останавливалось, ведь хуже всего - остановиться", - добавил Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.