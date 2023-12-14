WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных атлетов из России

В агентстве заявили, что по-прежнему скептически и настороженно относятся к России

МОСКВА, 14 декабря, /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России, которые могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы должны сохранять бдительность и гарантировать, что все результаты проверок будут доведены до организаторов Олимпиады. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе", - сообщили в WADA.

"Спортсмены со всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо от того, откуда они, столкнулись с одинаковыми антидопинговыми условиями. Для достижения этой цели антидопинговые организации должны использовать все доступные инструменты", - добавили в WADA.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов. 14 декабря в МОК сообщили, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.