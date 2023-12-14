В WADA сообщили о проверке более 1 тыс. проб российских и белорусских атлетов в 2023 году

Большинство тестов были взяты во внесоревновательный период

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Антидопинговые организации, связанные с Международным агентством по тестированию (ITA), взяли более 1 тыс. проб на территории России и Белоруссии в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Российские спортсмены продолжают проходить тестирование. Спортсмены в соответствующих зарегистрированных пулах тестирования продолжают предоставлять информацию о своем местонахождении, чтобы можно было провести внесоревновательное тестирование. В этом году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало более 10,5 тыс. проб у российских спортсменов. Большинство тестов были взяты во внесоревновательный период, в том числе в так называемых "закрытых городах", - сообщили в WADA.

"Поскольку в России нет лаборатории, аккредитованной WADA, образцы как крови, так и мочи транспортируются со строгой цепочкой поставок во множество лабораторий за пределами страны в основном в Европе. Антидопинговые организации, в том числе те, чьи программы реализует ITA, смогли в этом году собрать более 1 тыс. проб на территории России и Белоруссии, доставив их в аккредитованные WADA лаборатории за пределами стран. Они следят за тем, чтобы спортсмены из России, тренирующиеся в других странах, также проходили проверку согласно соответствующим планам распределения тестов", - добавили в организации.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в Спортивном арбитражном суде.