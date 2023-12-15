Нападающий "Вашингтона" не может отличиться на протяжении 11 матчей

ТАСС, 15 декабря. "Филадельфия" одержала домашнюю победу над "Вашингтоном" со счетом 4:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Бобби Бринк (23-я минута), Джоэль Фараби (46) и Оуэн Типпетт (48), Бринк стал автором победного буллита. У проигравших отличились Коннор Макмайкл (24), Том Уилсон (36) и Дилан Строум (50). Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ, она составляет 11 матчей. До этого антирекорд (10 матчей) был установлен им в феврале-марте 2017 года.

"Филадельфия" занимает третье место в Столичном дивизионе, набрав в 29 матчах 35 очков. "Вашингтон" в этом же дивизионе идет пятым, имея 32 очка в 26 играх. В следующем матче "Филадельфия" 17 декабря примет "Детройт", "Вашингтон" в этот же день на выезде сыграет с "Нэшвиллом".

Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов забил гол и отдал голевую передачу в выездном матче с "Торонто" (6:5 в овертайме), "Торонто" сумел отыграться, уступая по ходу встречи со счетом 0:5. Две результативные передачи отдал партнер Чинахова по команде защитник Иван Проворов. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 29 бросков из 35.

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 25 бросков в победном гостевом матче с "Детройтом" (2:1). Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич забил 10-й гол в сезоне и отдал результативную передачу в домашнем матче с "Оттавой" (4:2). "Сент-Луис" провел первый матч под руководством Дрю Баннистера, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Крэйга Беруби. "Миннесота" дома по буллитам одолела "Калгари" со счетом 3:2.