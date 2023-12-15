Госдума приняла закон о турнире "Игры будущего"

Согласно документу, турнир должен будет проводиться минимум по двум спортивным дисциплинам с определенной периодичностью - раз в год или раз в четыре года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и сразу третьем чтениях законопроект о Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", в котором закреплены цели данных соревнований, полномочия организаторов и другие необходимые для их проведения положения.

Согласно документу, проведение турнира нацелено на продвижение и популяризацию на национальном и международном "уровне видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии", предоставление спортсменам возможности показать и развить свои навыки и налаживание контактов между участниками, тренерами и судьями.

Турнир должен будет проводиться минимум по двум спортивным дисциплинам с определенной периодичностью - раз в год или раз в четыре года. Организатором будет выступать юридическое лицо, утверждающее регламент соревнований, порядок аккредитации спортсменов и тренеров, призовой фонд и т. д. Принимающей стороной сможет выступить субъект РФ или муниципальное образование, заключившее с организатором договор.

Поправками ко второму чтению в законе был уточнен ряд понятий. Так, если в редакции первого чтения речь шла о спортсменах, демонстрирующих "спортивное мастерство посредством использования программ для электронных вычислительных машин", то в итоговой версии говорится о совмещении элементов физической состязательной деятельности, компьютерного оборудования и результатов интеллектуальной деятельности, "включая программы для электронных вычислительных машин и аудиовизуальные произведения". Помимо этого, уточнено, что периодичность турниров определена законом "за исключением случаев, установленных актами" президента или правительства РФ.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.