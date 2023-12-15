Шахматист Карякин заявил, что готов выступить на Играх дружбы

Гроссмейстер считает абсолютно верным решение провести такие соревнования

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин планирует выступить на Играх дружбы в следующем году. Об этом шахматист рассказал ТАСС.

"Здесь я абсолютно открыт к предложениям. Если меня пригласят играть, то я однозначно выступлю, - сказал Карякин. - Считаю, решение организовать такое соревнование абсолютно верное. Если нас не ждут на международных соревнованиях, то надо играть в альтернативных турнирах. Ничего зазорного в этом нет".

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.