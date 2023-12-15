Каменский считает, что на Овечкина не нужно давить из-за безголевой серии в НХЛ

Россиянин ранее установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии НХЛ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не должен подвергаться давлению из-за безголевой серии. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

"Он не машина. Бывают спады, взлеты. У него небольшой сейчас спад, все будет нормально. Дайте ему играть спокойно, не давите на него", - сказал Каменский.

В матче против "Филадельфии" (3:4 по буллитам) Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ, она составляет 11 матчей.

В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Нэшвиллом" 17 декабря.