ФИФА удовлетворила иск "Ростова" по жалобе к "Роме" из-за трансфера Шомуродова

Российский клуб не получил солидарные выплаты от "Ромы" при переходе футболиста из "Дженоа"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворил иск "Ростова" по выплатам от итальянской "Ромы" за трансфер узбекского нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

"Футбольный клуб "Ростов" в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу "Рома" в связи с переходом нападающего Элдора Шомуродова. "Ростов" не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из "Дженоа". Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме", - говорится в сообщении.

Шомуродову 28 лет, он выступал за "Ростов" с июля 2017 года по октябрь 2020 года. 1 октября 2020 года футболист перешел в итальянский "Дженоа", в августе 2021 года он стал игроком "Ромы". Сейчас футболист выступает за итальянский "Кальяри" на правах аренды. В текущем сезоне Шомуродов провел 13 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.