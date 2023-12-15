Минспорт и ОКР ожидают конкретный регламент по участию российских спортсменов в Олимпиаде

Текущие условия предполагают только нейтральный статус, никаких конкретный регламентов не озвучено, отметил Олег Матыцин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) ждут от Международного олимпийского комитета (МОК) конкретный регламент участия российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В четверг на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил Минспорту и ОКР проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже и принять взвешенное решение по их участию.

"Реагирую на ситуацию спокойно, с ответственностью и с чувством собственного достоинства, - сказал Матыцин. - Президент вчера достаточно четко сказал: право каждого - выбирать участие в нейтральном статусе. Те условия, которые сегодня есть, предполагают только нейтральный статус, никаких конкретных регламентов по участию российских и белорусских спортсменов еще не озвучено".

"Как только будут приняты решения детально, мы будем выстраивать наши действия совместно с Олимпийским комитетом России, нашими федерациями. То есть пока ничего нового от Международного олимпийского комитета мы не услышали. Часть спортсменов уже завоевала право на выступление, пройдя квалификационный отборочный турнир", - добавил министр спорта.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.