Поздняков назвал издевательским число квот для россиян, получивших допуск на Олимпиаду

На текущий момент лицензии для участия в соревнованиях в Париже получили шесть россиян

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число российских спортсменов, которые на данный момент прошли отбор на Олимпийские игры в Париже, является издевательским. Об этом на Олимпийском собрании заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Неделю назад в Лозанне заявили о готовности допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в Париже, и тут же издевательски озвучили, сколько их. Эта цифра уже сама по себе дает красноречивую оценку их усилий. Представителям МОК не стыдно эту цифру произносить, а у нас нет желания даже комментировать – все ясно без слов", - сказал он.

14 декабря Международный олимпийский комитет сообщил, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов. Изначально в МОК говорили о восьми допущенных россиянах и трех белорусах.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.