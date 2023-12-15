Поздняков: спортсмены становятся заложниками чужих интересов, выбирая нейтральный статус

Олимпийский комитет России настоятельно рекомендует досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий участия, заявил Станислав Поздняков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спортсмены, соглашаясь с условиями нейтрального статуса, оказываются в заложниках чужих интересов. Об этом на Олимпийском собрании заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Это болезненная для всех нас тема, уверен, вы неоднократно обсуждали между собой потенциальное участие спортсменов в Играх в нейтральном статусе, мнения высказываются полярные, - сказал Поздняков. - Как глава ОКР озвучиваю четкую позицию - мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях, стремятся представлять Россию и отстаивать честь страны и команды, свою спортивную честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый, как справедливо заметил президент, имеет право сделать свой выбор. Но нужно помнить, что, соглашаясь на "нейтрализацию", спортсмены становятся заложниками чужих интересов. И мы настоятельно рекомендуем досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий, чтобы четко понимать меру и последствия принимаемой персональной ответственности".

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что допустит спортсменов из России и Белоруссии до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов. 14 декабря в МОК сообщили, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.