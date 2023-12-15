Поздняков: авторы санкций против российского спорта понесут наказание перед историей

Принятые санкции ведут к разрушению мирового спорта, отметил президент Олимпийского комитета России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авторы санкций против российского спорта обязательно понесут наказание перед историей. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на Олимпийском собрании.

"Это точно не олимпизм. Это нечто иное, что в конечном счете несет разрушение мирового спорта, а виновники всего этого безобразия должны будут понести ответственность перед историей", - сказал Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что допустит спортсменов из России и Белоруссии до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов. 14 декабря в МОК сообщили, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.