Дербушева победила в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по биатлону

Ранее в пятницу в мужском спринте победу одержал Эдуард Латыпов

ТАСС, 15 декабря. Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Уфе.

Победительница показала результат 22 минуты 45,8 секунды, ни разу не промахнувшись на огневых рубежах. Второе место заняла белоруска Анна Сола (+5,0; 1). Третьей стала Виктория Сливко (+6,2; 0).

Ранее в пятницу прошел мужской спринт. Первое место занял Эдуард Латыпов (23.54,5; 0 промахов), вторым стал Даниил Серохвостов (+17,5; 1) третьим - Кирилл Бажин (+1.05,6; 1).

В субботу на втором этапе Кубка Содружества пройдут гонки преследования, в воскресенье - масс-старты.