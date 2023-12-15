Поздняков считает, что участие в чемпионате России может лишить атлета олимпийской награды

В декабре МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский спортсмен, который может выступить на Олимпийских играх 2024 года, в случае участия в национальном чемпионате может быть лишен олимпийской медали. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

14 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.

"Рекомендации конца марта - нейтрализованный спортсмен не должен ассоциироваться с флагом, гимном, Национальным олимпийским комитетом до, во время и после соревнований, - сказал Поздняков. - Любой спортсмен, который будет участвовать при поддержки федерации или НОК, автоматически нарушает данные правила и может быть лишен справедливо завоеванной награды, в любой момент ситуация может быть использована против спортсменов".

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.