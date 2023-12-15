Медведев, Дзюба и Овечкин стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ за год

В пятерку также вошли Ислам Махачев и Арсен Захарян

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев, футболист Артем Дзюба и хоккеист Александр Овечкин вошли в первую тройку рейтинга упоминаемости в российских СМИ среди отечественных спортсменов по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным медиаиндекс Медведева составил 1,148 млн, Дзюбы - 1,142 млн, Овечкина - 1,126 млн. В пятерку также вошли чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев (717 тыс.) и полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян (698 тыс.).

Самой популярной среди женщин стала олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева, которая заняла 16-е место с показателем медиандекса 327 тыс. В списке из 30 человек из женщин также присутствуют теннисистка Дарья Касаткина (238 тыс.) и фигуристка Елизавета Туктамышева (222 тыс.).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Дзюбе 35 лет, с февраля 2023 года он выступает за московский "Локомотив", в составе петербургского "Зенита" игрок стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны. Нападающий является лучшим бомбардиром чемпионатов России, на его счету 161 гол в матчах национального первенства. Овечкину 38 лет, в 2018 году российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014). Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 827 голами, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 88 тыс. источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь - декабрь 2023 года.