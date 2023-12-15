Свищев: Минспорт и ОКР должны изучать критерии допуска к Олимпиаде вместе со спортсменами

Важно принимать во внимание позицию спортсменов, отметил депутат

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) должны изучать критерии допуска к Олимпиаде в Париже совместно со спортсменами. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Минспорт и Олимпийский комитет России должны изучать критерии допуска совместно со спортсменами, - сказал Свищев. - Важно иметь консолидацию с нашими спортсменами, будущее которых зависит в том числе от нас. Важно принимать во внимание их позицию".

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.