Федор Емельяненко прокомментировал выборы президента Союза ММА России

В августе Емельяненко ушел в отставку с поста президента организации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Союза ММА России Федор Емельяненко назвал Виктора Дроздова, единственного кандидата на пост главы организации, ответственным, компетентным и опытным руководителем. Об этом говорится в заявлении Емельяненко, которое имеется в распоряжение ТАСС.

"Союз ММА России - общественная организация, которая держится на неравнодушных и любящих спорт энтузиастах, педагогах, искренне преданных избранному делу, - сказал Емельяненко. - От души благодарю за огромный труд, поддержку и доверие к нашей организации. Сегодняшние выборы президента Союза ММА России бесспорно открывают новые широкие возможности и перспективы для дальнейшего развития смешанного боевого единоборства на огромной территории нашей страны. Я буду спокоен за судьбу Союза, если его возглавит уважаемый мной Виктор Федорович Дроздов. Человек ответственный, компетентный и опытный, которого я знаю почти на протяжении 10 лет".

Емельяненко в августе ушел в отставку с поста президента Союза ММА России.