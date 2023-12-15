Виктора Дроздова избрали президентом Союза ММА России

Дроздов был выбран на безальтернативной основе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Виктор Дроздов единогласно избран президентом Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Отчетно-выборная конференция организации проходит в пятницу в Москве. Дроздов был единственным кандидатом, его избрали на безальтернативной основе.

Ранее президентом Союза ММА России был Федор Емельяненко, который подал в отставку в августе. Исполняющим обязанности президента организации являлся Андрей Терентьев.

Дроздову 66 лет, ранее он возглавлял Федерацию ММА Калужской области, является мастером спорта по вольной борьбе.